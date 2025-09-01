【新華社天津9月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は1日、天津市で開かれた上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第25回会議で演説し、中国は年内にSCO加盟国に対して20億元（1元＝約21円）の無償援助を行うと表明した。また、今後3年間でSCO銀行間コンソーシアムの加盟行に対し、新たに100億元の融資を行うと明らかにした。習氏は、現時点で中国のSCO加盟国に対する投資残高は840億ドル（1ドル＝約147円）を超