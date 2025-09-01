きょうから9月ですが、猛烈な暑さが続き、35都府県で熱中症警戒アラートが発表されています。東京都内の小学校では新学期が始まりましたが、学校生活にも影響が出ています。きょう始業式を迎えた東京都内の小学校。小学1年生「八丈島の海で泳ぎました」「家族でプールに行ったり、キャンプに行ったりしました」夏休みを終えた児童が元気いっぱいに登校しましたが、新学期になっても変わらないのが「暑さ」です。「きょうは暑いから