◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽巨人佐々木俊輔外野手▽ＤｅＮＡ石田裕太郎投手▽ヤクルト下川隼佑投手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽オリックス川瀬堅斗投手