気象台は、午後4時12分に、大雨警報（浸水害）を大崎市東部に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・大崎市東部に発表 1日16:12時点東部では、1日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大崎市東部□大雨警報【発表】・浸水1日夕方に警戒3時間最大雨量60mm