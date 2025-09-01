フランスのジュエリーブランド「ショーメ」が１日、大阪・夢洲の大阪・関西万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」のオープニングイベントを開催し、俳優・板垣李光人（いたがき・りひと）が同ブランドを身にまとって登壇。白いシャツにベージュのパンツという清潔感あふれる装いに、報道陣から「かわいい〜！」「おめめキュルキュル！」などの声が上がった。司会者から「愛を感じるもの」を問われて「ミ