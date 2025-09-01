フランスのジュエリーブランド「ショーメ」が１日、大阪・夢洲の大阪・関西万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」のオープニングイベントを開催し、俳優・大谷亮平が同ブランドを身にまとって登壇した。ネイビーのシャツジャケットと黒のパンツというダンディーさと無骨（ぶこつ）さが同居したたたずまいに、報道陣から「シビれる」「憧れる」などの声が漏れた。ジュエリーをまとう機会はあまりないとい