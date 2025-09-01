歌舞伎俳優の片岡愛之助（53歳）が8月30日、公式ブログを更新。「ルパン三世」の声優として知られる栗田貫一（67歳）、タレントのはるな愛（53歳）と食事を共にしたことを報告し、2ショットや3ショットを公開した。この日、愛之助は「ダブルルパン」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、栗田貫一さんとご飯して、色んなお話伺えてとても楽しく勉強になりました」と報告するとともに、黒シャツ姿の栗田と笑顔でピース