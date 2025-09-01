改正鳥獣保護管理法が９月１日に施行されました。市街地に出没したクマの「緊急銃猟」が自治体の判断で可能となります。しかし、出没が相次ぐ地域からは新たな制度に懸念の声があがっています。８月２０日、初山別村の中学校で中庭を歩くクマ１頭が目撃されました。（山本記者）「あちらにある中学校の敷地にいたクマにハンターが発砲をしたところ、クマは奥の山の方に逃げていったということです」３日後、再び出没したクマ