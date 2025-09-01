今日9月1日(月)は東京都心で今年26日目の猛暑日になるなど各地で体にこたえる暑さに。明日2日(火)も危険な暑さで熱中症に警戒。4日(木)と5日(金)は雨で暑さは一旦落ち着くが、6日(土)は再び気温上昇して内陸で猛暑日の所も。まだまだ厳しい残暑が続く。今日9月1日(月)も関東で猛暑日続出今日9月1日(月)は東京都心の最高気温が36.4℃でした。(午後4時時点)今年26日目の猛暑日となり、年間の猛暑日日数の最多記録をさらに更新しまし