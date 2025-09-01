北九州市の病院で、希釈する必要がある劇薬をそのまま患者に投与し、患者はその後、死亡していたことがわかりました。北九州市八幡西区の済生会八幡総合病院によりますと、ことし3月、90代の女性患者の血圧が低下した際に、本来は希釈する必要がある劇薬「ノルアドレナリン」を看護師が誤ってそのまま投与したということです。女性患者は心拍数や血圧が急激に上昇し、その後、容体は落ち着きましたが数時間後に死亡しました。病院