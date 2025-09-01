落語家の笑福亭鶴瓶（73）が8月31日放送のニッポン放送「笑福亭鶴瓶日曜日のそれ」（日曜後4・00）で、夫婦円満の秘訣について語った。この日ゲスト出演した落語家・春風亭一之輔（47）とともに、愛妻家の一面も持つ鶴瓶。「これだけは守るという家庭のルール」について聞かれると、鶴瓶は「いや、嫁が喜ぶことやったら何でもする、いうことやろな」と明言。「この人が喜ぶんやったら。俺ホンマちゃんとするで」と語った。