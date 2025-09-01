ひと足先に最終回を迎えたNHKの『ひとりでしにたい』『舟を編む 〜私、辞書つくります〜』をはじめ、2025年の夏クールドラマは豊作です。年間100本以上の日本ドラマをチェックするアラフォー筆者の視点で、地上波のプライム帯（19〜23時放送）放送中の夏ドラマから、最後まで観たい“おすすめ5選”をご紹介します。※一部最新話までのネタバレを含みます。まず、この夏は学園ドラマがとにかく熱い！◆僕達はまだその星の校則を知ら