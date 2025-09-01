◇MLB ドジャース5×-4ダイヤモンドバックス(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が本拠地でのダイヤモンドバックス戦でメジャー自己最多に並ぶ10奪三振で7回1失点の好投。バッテリーを組んだダルトン・ラッシング選手について語りました。この日、3回まで三者凡退で抑えた山本投手。4回を3安打で失点するも最少失点で切り抜け、7回98球を投げ、4安打、10奪三振、無四球、1失点。8回にリリーフが3失点して