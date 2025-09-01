岡山県庁 岡山県は、モダニズム建築の騎手と言われた建築家・前川國男（1905-1986年）が手掛けた３施設（岡山県庁舎・岡山県天神山文化プラザ・林原美術館）を巡るツアーなどを開催します。 ツアーは2025年10月11日に開催。各施設で3回（午前10時～／午後1時～／午後3時～※各回定員あり）ガイド付きツアーを実施します。参加者は好きな施設を好きな順番で散策することができます。