通信カラオケ・JOYSOUNDでは、ガールズグループ・ME:Iの1stアルバム『WHO I AM』のリリースを記念して、オリジナルアクリルボードが当たる「ME:I×JOYSOUND コラボキャンペーン」を開催している。「ME:I×JOYSOUND コラボキャンペーン」ME:Iは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で選ばれたガールズグループ。デビュー1年目で『NHK紅白歌合戦』初出場、『第66回 輝く!日本レコード大賞』では新人賞を受