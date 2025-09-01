この夏の猛暑と小雨で、関東の水がめでも貯水率が減少し50％を下回っていて、国交省が節水を呼びかけています。関東地方整備局によりますと、1日午前0時時点の利根川上流にある9つのダムの合計の貯水率は45％で、平均の6割ほどとなっています。関東地方の水がめである利根川水系などでは6月以降、降水量の少ない状態が続いていて、群馬県にある八ッ場ダムの貯水率はおよそ22％まで低下しているということです。八ッ場ダムは完成以