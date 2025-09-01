沙織は小学1年生の息子を持つ主婦。子どものおけいこごとが同じで付き合いがあるママ友に違和感を感じてモヤモヤしていました。勝手に車に乗ってきて送迎させられたり、おやつの時間を狙っているとしか思えないアポなし訪問など、感覚が違いすぎて戸惑っていました。■車に乗り込む 図々しいママ友沙織が息子と出かけようとすると、勝手に車に乗り込んでくるママ友。送迎してもらってラッキーと言うママ友にモヤモヤが募る沙織…。