福岡市で9月1日、県産米「夢つくし」と「恵（めぐみ）つくし」の出荷に向けた検査が行われました。JA福岡市としては、ことし初めての新米の検査です。このうち、暑さに強い新品種「恵つくし」は、98パーセントが1等米に格付けされました。 福岡市早良区にあるJA福岡市の農業倉庫で午前9時ごろ、出荷を前に、見た目や品質の検査が行われました。対象となったのは、8月後半に福岡市内で収穫された「恵つくし」と「夢つくし