岡山・中区 巨大地震で信号機が故障したことを想定し岡山県警が手信号による交通規制の訓練を行いました。 信号機の灯りが消え、若手警察官を中心に手信号で車などを誘導しました。南海トラフ地震を想定したこの訓練は岡山県の22の警察署で一斉に行われました。 （訓練の様子）「止めて！」 途中、救急車が通る場面もありましたが警察官はスムーズに誘導していました。 この訓練は8月30日に始まった