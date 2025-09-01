1日も各地で気温が上がり、9月にもかかわらず危険な暑さとなりました。この異例の暑さは2日まで続く予想で、熱中症に厳重な警戒が必要です。1日も各地で強い日差しが照りつけ、9月としては異例の暑さとなりました。埼玉・鳩山町では38.3度、東京都心でも36.4度を観測し、猛烈な暑さとなっています。この厳しい暑さのピークは2日まで続く見込みで、予想最高気温は群馬・前橋市、埼玉・熊谷市で39度、東京都心でも37度が予想されてい