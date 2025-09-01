東京都では1日午後3時までに、男女28人が熱中症の疑いで救急搬送されました。東京消防庁によりますと、都内では午後3時までに18歳から97歳までの男女合わせて28人が、熱中症の疑いで医療機関に救急搬送されました。重篤や重症の人はいませんでしたが、60代から90歳以上の男女9人が中等症、19人が軽症です。東京消防庁はこまめな水分補給や冷房などを適切に使うようを呼びかけています。