【モデルプレス＝2025/09/01】フリーアナウンサーの岡副麻希が8月31日、自身のInstagramを更新。娘との水着ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】岡副麻希、大胆水着姿の親子プールショット◆岡副麻希、娘とのプール通いで夏を満喫岡副は「8月最終日娘とふたりでプール」として、夏の過ごし方について報告。「この夏10回以上プールに行きました笑」「ふたりしていい色に日焼けしてる」と充実した夏休みを振り返り、