出産前も出産後も、女性としておしゃれを楽しみたい──そんな想いを叶える新しいアイテムが誕生しました。1956年創業の老舗水着メーカー「AMUSA®」と、授乳服のパイオニア「MO HOUSE®」が共同開発した産前産後リゾートファッション・ママ水着3点セット。授乳に配慮したデザインと女性らしさを引き立てるシルエットを兼ね備え、マタニティ期から産後までのライフスタイルを美しく支えます。 安心して