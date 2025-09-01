７月３１日に事業を停止し、破産申請を弁護士に一任していた（株）ホシヤ（荒川区）は再度の資金ショートを起こし８月６日、行き詰まりを表面化した。負債総額は債権者約７０名に対して約７０００万円。文具卸を手掛けていた。製図向けの「Ｋｅｅｐ消しゴム」は一定の知名度を有し、消しゴム以外にも文房具や玩具なども取り扱っていた。１９７６年６月期は売上高約９億６２００万円をあげたが、消費低迷やペーパーレスなどの