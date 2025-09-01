※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚の芹との関係を疑われた草太は離婚寸前まで追い込まれますが、芹の夫・蓮斗の指摘により、不適切な関係にあったのは藤枝であることが発覚します。芹に貢ぎ借金を抱えた藤枝は弁護士も雇えず、蓮斗に謝罪しますが慰謝料の減額は認められません。藤枝と関係をもったことを後悔する芹。元々関係を持ったのは一度きりで、