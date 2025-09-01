ミュージシャンのGACKTさんが2025年9月1日、後輩が偽物のGACKTさんから詐欺に遭いそうになったとXで明かした。また、「無闇に送金するなよ。そして、【相手が本物か】必ず疑ってくれ」と注意喚起している。「最後まで気付かずに本気で送金しようとしていた」GACKTさんは1日、「ボクの仲間にヤバい後輩がいた」と切り出し、「アカウントを乗っ取られて、偽物のボクと会話を続け、危うく400万を振り込みそうになっていた」と明かした