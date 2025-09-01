元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）が2025年8月28日、自身のインスタグラムを更新し、夏らしい衣装姿を披露した。「女子バレー絶好調」木村さんは、「女子バレー絶好調」と投稿し、現在開催中の世界バレーを応援。爽やかな衣装ショットやヘアスタイルとあわせ「先日のS1衣装タグ付けました」と投稿し、「S☆1」（TBS系）に出演したことを明かしている。インスタグラムに投稿された写真では、シアー感のあるブルーの半