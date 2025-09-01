7月22日に「KinKiKids」から改名した「DOMOTO」の堂本光一（46）が9月1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。34年来の仲だという先輩アイドルから、かつての驚きの発言を暴露される場面があった。番組では堂本の都市伝説の中から本当の話を当てるゲームを実施。月曜レギュラーのお笑いタレント・横澤夏子が「懐中電灯で日焼けする」のカードを選ぶと、堂本は「これ正直自分覚えてなかったん