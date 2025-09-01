お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（50）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。がん検査の結果を報告した。河本は8月末に半年に1度のがん検査を受けたことを明かし「何もありませんように…半年に1回祈るばかりですわ」と投稿していた。そしてこの日「検査結果、膵臓何もなくて良好…ふぅとにかくよかった…また半年後…いつまで続くのか…一生か」とつづり、検査の結果、異常はなかったことを伝えた。河本は2010年