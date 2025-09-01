2025年8月 「円安」関連倒産（8月31日現在）2025年8月の「円安」関連倒産は3件（前年同月比50.0％減）で、前年同月から半減した。負債総額も34億円（同23.6％減）と減少し、件数・負債ともに2カ月連続で前年同月を下回った。2025年1‐8月累計は40件（前年同期比25.9％減）にとどまった。負債額は2月の丸住製紙（株）（愛媛、負債590億円、民事再生法）が押し上げ、954億8,300万円（前年同期比310.0％増）と4.1倍増と大幅に膨ら