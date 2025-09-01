8月31日、東京・味の素スタジアムで開催された音楽フェスティバル『a-nation 2025』の2日めが開催された。この日は、アイドルグループHey! Say! JUMPが登場。28日付けで卒業した中島裕翔以外の7人でパフォーマンスを披露した。「中島さんは、28日に突然、グループからの卒業を発表。所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTは《中島の今後に関しましては、まずは俳優活動に専念する予定です》と、本人のコメントも含めて説明、即日の卒