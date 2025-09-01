当時アジア最大級といわれた虎頭要塞４１センチ榴弾砲の砲座跡。（ハルビン＝新華社配信）【新華社ハルビン9月1日】中国黒竜江省虎林市虎頭鎮に中国侵略日本軍の虎頭要塞が残っている。侵華日軍虎頭要塞博物館共産党委員会の于暁霞（う・ぎょうか）副書記は「要塞は単なる地下軍事施設ではなく、日本軍の犯罪行為の証拠でもある」と強調。日本軍は要塞建設で強制的に動員した多くの中国人労働者を非人道的な条件下で働かせ、凍死