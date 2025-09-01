【新華社天津9月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は1日、天津市で開かれた上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第25回会議で基調演説を行い、次のように述べた。振り返れば、情勢が揺れ動いているにもかかわらず、われわれは「上海精神」を実践し成功を収めてきた。未来を展望すると、世界は激動と変革のさなかにあるが、われわれはなお「上海精神」に従い、着実に努力を重ね、組織の機能をより良く発揮させる必