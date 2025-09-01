【新華社天津9月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は1日、天津市で開かれた上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第25回会議で基調演説を行い、次のように述べた。安全保障上の脅威と課題に対応する総合センターと麻薬取締センターを早い段階で稼働させ、SCO開発銀行を早期に設立し、加盟国の安全保障と経済協力により強力なサポートを提供する。