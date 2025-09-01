北海道・羅臼岳で2025年8月14日、登山客の男性がヒグマに襲われ死亡した事故を受けて、知床財団は9月1日、調査の続報を発表しました。報告書によりますと、羅臼岳では事故が起きる２週間ほど前の７月２９日、岩尾別地区でヒグマへの餌付けが疑われる事案が発生していたことが新たにわかりました。いまのところ、男性を襲ったヒグマとの関連性はわかっていませんが、男性を襲ったヒグマは、これまで岩尾別地区を中心に活動していて