湖池屋は9月1日から、「カラムーチョ」ブランドより、わさびの辛味で和牛の旨みを引き出した「和牛カラムーチョ 冴えるわさび」を全国のコンビニ先行で発売した。価格はオープン（参考小売価格158円前後／税別）。スーパーなどでは9月8日に発売する。「カラムーチョ」は1984年の発売以来、元祖辛旨ポテトとしてカラムーチョ独自の“辛さとおいしさ”で愛されてきたブランド。近年、韓国料理をはじめとする“刺激系料理”が市場に定