気象庁は、全国に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 関東甲信、沖縄地方、奄美地方、九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海、東北、北陸、北海道は7日ごろから、気温がかなり高くなる可能性があります。 しています。 各地の気象台は、気温が高くなる期間は、農作物や家畜の管理などのほか、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼びかけています。熱中症の危険性が極めて高い場合には、熱中症警戒アラ}