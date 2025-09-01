気象台は、午後4時4分に、大雨警報（浸水害）を積丹町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・積丹町に発表 1日16:04時点後志地方では、1日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■積丹町□大雨警報【発表】・浸水1日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量40mmピーク時間1日夜のはじめ頃