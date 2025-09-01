岡山県庁 岡山県は、「岡山県下統一ノーマイカーデー運動」の2025年度の実施結果をまとめました。 県によりますと、5月30日に実施した運動には、国の出先機関や自治体など38団体から約2000人が参加し、昨年度並みの4万4824㎞の走行距離を削減したということです。ガソリン換算で約3410L、二酸化炭素換算で約7930㎏にあたるということです。 「岡山県下統一ノーマイカーデ