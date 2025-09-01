（台北中央社）8月29日に立法院（国会）に送られた来年度の国防予算（公開版）で、米国から売却される対戦車地雷散布装置「ボルケーノ」14組やMQ9B無人攻撃機2機などが2026年に台湾に到着することが分かった。国軍の戦力が大幅に強化される。中国は近年、台湾に対する「文攻武嚇」（言葉で攻撃、武力で威嚇）を続けており、航空機や艦艇を中間線を越えて進入させたり、台湾周辺で軍事演習を行ったりして周辺地域の平和や安定に重大