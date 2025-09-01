ラガルドＥＣＢ総裁 フランス銀行システム自体はリスク要因ではない フランスは現時点でＩＭＦの関与を必要としていない フランス銀行システムは２００８年危機時よりも健全な状態にある フランス国債のスプレッド状況を注視している