ドル円１４６．８０近辺、ユーロドル１．１７３０近辺ドル売り優勢＝ロンドン為替 ドル円は146.80近辺、ユーロドル1.1730近辺での推移。足元ではドルが一段安となっており、ドル円は安値を146.79レベル、ユーロドルは高値を1.1732レベルに広げている。米国債市場はレーバーデーのために取引されていない。米株先物・時間外取引は小安く推移。また、金相場が高値を伸ばす動きを示してお