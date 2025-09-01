ドル円は午前に振幅、午後は上値の重い展開＝東京為替概況 前週末の海外市場で147円41銭から146円80銭割れまで下げたドル円。NY市場午後からのドル買いの流れが週明けも継続し、午前はしっかりの展開。147円38銭まで上値を伸ばした。金曜日の高値に届かず、その後反落。今週末の米雇用統計などをにらんで一方向の動きには警戒感が出ており、ポジション整理の動きが広がった。 午後に入ると、やや上値が重い展開