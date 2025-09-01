【これからの見通し】週明けはレーバーデーのため米加市場は休場、欧州の経済統計を確認へ 週明けはレーバーデーのた米国およびカナダ市場は休場となる。ドル相場にとって主要な手掛かりの米株式市場や米国債取引が休止となることから、市場には模様眺めムードが広がりそうだ。商品市場では、金相場が最高値を更新する動きとなっており、３５００ドルの節目を試す勢いとなっている