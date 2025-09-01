メガハウスは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” キャロット 【再販】」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月5日13時より予約受付開始、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” キャロット 【再販】」(19,800円)「Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITION” キャ