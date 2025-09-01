ビックカメラは、9月1日から10月31日の期間で、対象の電子マネーで1500円以上の買い物をすると、抽選で最大3万円分のビックポイントが当たる「電子マネーでお買い物キャンペーン」を開催する。●ビックカメラ公式アプリからのエントリーが必要キャンペーン対象の電子マネーは、iD、nanaco、QUICPay、楽天Edy、WAON、交通系IC（Kitaca・Suica・PASMO・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん）。対象店舗は、ビック