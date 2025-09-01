俳優板垣李光人（23）が1日、大阪・関西万博のフランスパビリオンのエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」オープニングイベントに登壇した。老舗ジュエリーブランド「ショーメ」のネックレス、指輪などのジュエリーを着用してフォトコールに登場した板垣は特別展を鑑賞し「自然の調和を感じた」と感想を口にした。フランスパビリオンは「アムール〜愛の賛歌〜」がテーマ。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという