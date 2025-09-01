日本モータボート競走会は１日、井上忠政（２９＝大阪）がボートレース津で行われるＳＧ「ボートレースダービー」（１０月２１日開幕）に繰り上がり出場することを発表した。井上は２年連続２回目のダービー出場となる。３１日に終了したボートレース若松のＳＧメモリアルで、すでに出場権を持っていた白井英治が優勝。ダービーには「直前ＳＧ優勝選手」として出場するため出場枠が一つ空き、予備１位だった井上が繰り上がりで