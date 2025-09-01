J１の川崎フロンターレは９月１日、DF丸山祐市の負傷を発表した。クラブのリリースによれば、丸山は８月23日に行なわれたJ１第27節の名古屋グランパス戦で負傷。右膝内側半月板損傷と診断され、27日に手術を受けた。全治期間は「手術後約６か月程度の見込み」のようだ。今季、開幕からレギュラーとしてプレーした36歳DFは、ここまでリーグ戦に24試合に出場し、守備の要を担っていた。また2015、16年にロシアW杯アジア２次予