暑いが暦は9月に入った。日本記念日協会のホームページを見ると、1日は他の日より記念日が多いように見受けられる。▼9月1日は防災の日をはじめギリシャヨーグルトの日、イオンタウンの日、しゃぶしゃぶ・日本料理木曽路の日など商品や企業名を冠した記念日も多く、防災用品点検の日は9月1日をはじめ、季節の変わり目の3月1日、6月1日、12月1日の年4回あり、それにあわせて井村屋の「えいようかんの日」もある。また、記念日ではな